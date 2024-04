Feijóo marca objetivos para las elecciones y pide a sus barones estar "listos" ante un posible adelanto de las generales

Alberto Núñez Feijóo ha repartido oxígeno al grueso de su partido el día en que cumple dos años al frente de Génova. Frente a sus diputados, senadores, eurodiputados y apenas cinco de los 19 líderes autonómicos que han acudido a su convocatoria de este martes, Feijóo ha sacado pecho de los resultados que ha obtenido el PP desde su llegada en abril de 2022 y ha marcado los objetivos para la triple cita electoral de esta primavera: no pide la absoluta en País Vasco ni en Cataluña, pero sí que no se pongan "techo electoral". Para las europeas sube la apuesta: aspira a influir hasta lograr que la UE "no se quede quieto" ante la amnistía. Asimismo, Feijóo ha pedido a sus barones que estén "listos" ante un posible adelanto de las generales que, en todo caso, cree que solo se convocarían si le interesa a Carles Puigdemont

