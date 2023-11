Feijóo exige a Sánchez que 'no levante muros' entre españoles

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo , ha exigido este sábado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , que 'no levante muros' entre españoles y, aunque ha alertado de que 'las alarmas de la democracia están encendidas', ha pedido a la ciudadanía que no tenga 'miedo' porque España es un sistema democrático y ha garantizado que su partido no va a dejar de 'denunciar' los 'atropellos' del PSOE y sus socios independentistas.

Así se ha pronunciado Feijóo en la madrileña Plaza de Cibeles, donde ha asistido a la concentración contra la amnistía para los encausados en el proceso independentista catalán convocada por más de un centenar de entidades cívicas, y a la que ha acudido también el líder de Vox, Santiago Abascal. El líder de la oposición ha agradecido la convocatoria de esta protesta destacando que, si el pasado fin de semana fue el PP el que organizó actos contra la amnistía en toda España, ahora el partido ha decidido sumarse a la impulsada por entidades cívica





Leer más: İNFORMATİVOST5 » Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí.

:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

A3NOTİCİAS: Alberto Núñez Feijóo advierte a Pedro Sánchez que si consigue formar gobierno será 'un presidente dimitidEl líder del PP ha vaticinado que la amnistía será 'el punto de partida del independentismo', pero 'el punto final' de Pedro Sánchez.

Fuente: A3Noticias | Leer más »

PUBLİCO_ES: Intervención de Alberto Núñez Feijóo en el debate de investidura de Pedro SánchezEl líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, interviene en el primer día del debate de investidura del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, este miércoles en el Congreso de los Diputados en Madrid.

Fuente: publico_es | Leer más »

ELPAİS_ESPANA: Alberto Núñez Feijóo critica el acuerdo entre el PSOE y Junts per CatalunyaEl líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en la sede nacional del partido, en Madrid, este jueves.

Fuente: elpais_espana | Leer más »

20M: Alberto Núñez Feijóo se convierte en el nuevo jefe de la oposición en EspañaAlberto Núñez Feijóo se convierte en el nuevo jefe de la oposición en España después de no haber formado gobierno tras ganar las elecciones

Fuente: 20m | Leer más »

İNFORMATİVOST5: Alberto Núñez Feijóo condena los disturbios en FerrazInformativos, programas de televisión como Sálvame, realities como Gran Hermano, series, vídeos, noticias y mucho más en Telecinco.

Fuente: informativost5 | Leer más »

ELPAİS_ESPANA: Pactos y negociaciones para la investidura de Sánchez | Sémper niega contactos del PP con PuigdemontEl presidente del Gobierno y Alberto Núñez Feijóo participan en diversos actos en Bruselas

Fuente: elpais_espana | Leer más »