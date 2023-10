Feijóo acusa al Gobierno de 'no consultar' con las comunidades el traslado de migrantes y Escrivá cr

Canarias sufre una crisis migratoria. Solo en el mes de octubre han llegado más de 13.000 personas, por lo que se está acelerando el traslado de inmigrantes a la península. Hoteles, albergues, balnearios, campamentos militares distribuidos por todo el país acogerán a estas personas.

Según el popular, Sánchez acoge a migrantes que entran "lamentablemente por las costas de Canarias día sí día no, todos los días, varios centenares; mil entre el sábado y el domingo en los últimos fines de semana", y, "sin hablar con las autoridades que los han de atender y sin hablar con las comunidades que tienen que atender a los menores".

