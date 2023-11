Federico Valverde: De la humildad a la élite

Federico Valverde es hoy uno de los pilares del Real Madrid, pero no hace demasiado no era más que un niño que vivía corriendo tras un balón para evadirse de una dura infancia en su Uruguay natal. Sobre sus orígenes humildes, el golpe de realidad en su camino a la élite y la polémica protagonizada junto a Álex Baena en sus momentos más duros como futbolista, escribe en una carta publicada este martes por The Players Tribune.

El relato de su historia parte desde sus orígenes más humildes, su niñez marcada por el duro esfuerzo de sus padres para salir adelante. "No me gusta decir que en mi casa éramos pobres. Prefiero decir que mi madre y mi padre eran muy trabajadores", arranca su carta abierta. "Hasta ese momento yo no había ganado nada, y nadie de los que estaban en ese vestuario había ganado nada. ¿Por qué estamos usando calzones Gucci? ¿Para qué necesitamos Louis Vuitton para llevar el cepillo de dientes? No estoy criticándolos, porque yo también era muy inocente. Solo te estoy mostrando el mundo del fútbol, y cómo puede cambiarte", valor

:

20M: La reina Margarita toma una decisión inédita tras las fotos de su hijo Federico con Genoveva Casanova en MadridLa tradicional cacería que se celebrará el día 16 no contará, por primera vez, con presencia de prensa

Fuente: 20m | Leer más »

20M: Tres restaurantes del centro de Madrid donde comer por menos de 10 eurosAlright, Revuelto y Roost Chicken son algunos de los restaurantes que se encuentran en el corazón de la capital donde es posible comer bien por menos de lo que crees, desde hamburguesas, arroz hasta sándwiches estilo coreano y mucho más.

Fuente: 20m | Leer más »

A3NOTİCİAS: Comienza la cuenta atrás para la carrera Ponle Freno de MadridComienza la cuenta atrás para la carrera Ponle Freno de Madrid. Todavía hay tiempo para apuntarse: va a ser el próximo domingo 19 de noviembre en el centro de la capital. Una edición que estará llena de significado y momentos especiales con motivo de su 15º aniversario.

Fuente: A3Noticias | Leer más »

20M: El comandante Griezmman lidera una victoria de récord del Atlético de Madrid ante el VillarrealEl Atlético de Madrid recibirá este domingo (21.00 horas) al Villarreal CF en el transcurso de la jornada 13 de LaLiga EA Sports, en un partido donde los...

Fuente: 20m | Leer más »

20M: Qué hay en las 3.000 habitaciones que tiene el Palacio de Oriente de MadridTronos, colecciones de porcelana, armas, obras de arte... Las 3.418 habitaciones del Palacio de Oriente albergan una asombrosa cantidad de diferentes objetos que ilustran la opulencia de este regio edificio.

Fuente: 20m | Leer más »

20M: Federico de Dinamarca habría visitado a Genoveva Casanova 'para romper su amistad con ella', según 'Vamos a ver'La actriz y el heredero danés fueron vistos juntos la pasada semana en Madrid.

Fuente: 20m | Leer más »