Fatah convoca una huelga en Cisjordania y Jerusalén este por el creciente número de muertos en Gaza

En la 26ª jornada de guerra, se registran más de 8.500 muertos y 21.500 heridos en la Franja, la mayoría niños, mujeres y ancianos, mientras que del lado israelí se cuentan más de 1.400 muertos y 5.400 heridos.

La huelga incluye el “cierre de universidades, bancos y tiendas, así como llamados a intensificar la confrontación con la ocupación en todos los frentes, en defensa del pueblo palestino, su sagrado derecho a la libertad y la independencia”, ha indicado Wafa.

La indignación entre los palestinos aumentó el martes tras un ataque del Ejército israelí con misiles de una tonelada contra el campo de refugiados palestinos de Yabalia, al norte de la Franja, en el que murieron al menos 145 personas según fuentes hospitalarias gazatíes, una de las agresiones más letales cometidas por Israel.

El sábado, el magnate Elon Musk dijo en la red social X (antes Twitter), de su propiedad, que la red Starlink de satélites de internet de banda ancha iba a apoyar la conectividad en Gaza. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se ha dirigido al Ejército de su país este miércoles, con los ataques en Gaza cada vez. Netanyahu ha augurado una “guerra larga” y ha lamentado la muerte de los soldados: “Nuestros soldados han caído en la más justa de las guerras”.

El Organismo General para Cruces y Fronteras en Gaza, dependiente del Ministerio, indicó en un comunicado en su página de Facebook que citó a los portadores de pasaportes extranjeros en Gaza a las 7.00 hora local (05.00 hora GMT) para cruzar a Egipto a través del paso terrestre de Rafa.

BBCMUNDO: Hamás: el violento eco que tiene la guerra de Gaza en Cisjordania, el otro territorio palestinoEn este territorio se han multiplicado los choques entre ambos bandos y las denuncias de agresiones de colonos ultranacionalistas a civiles palestinos.

ELDIARIOES: El primer ministro palestino: 'No aceptamos gobernar Gaza sin una solución para Cisjordania'La Autoridad Palestina no volverá a gobernar Gaza tras el actual conflicto entre Israel y Hamás si no hay un acuerdo integral que incluya a Cisjordania dentro de un Estado palestino, dice el primer ministro de la autoridad, Mohamed Shtayé.

CNNEE: Los palestinos de Jerusalén Este describen cómo es vivir con miedoErin Burnett, de CNN, habla con palestinos que viven en Jerusalén Este que dicen tener miedo de abandonar sus hogares por temor a ser arrestados por la Policía israelí.

ELDIARIOES: Cuatro palestinos mueren por dos incursiones del Ejército israelí en la Cisjordania ocupadaTres palestinos murieron por fuego israelí en Yenín, una localidad del norte de Cisjordania ocupada donde el Ejército israelí realizó una operación de castigo con la destrucción de viviendas en un despliegue apoyado con drones artillados y helicópteros para cubrir a las excavadoras, informaron este miércoles fuentes oficiales que anunciaron la...

20M: Un palestino es abatido tras acuchillar y herir de gravedad a un policía israelí en JerusalénUn palestino murió este lunes por disparos de policías israelíes tras apuñalar y herir de gravedad a un agente de la Policía de Fronteras en una gasolinera...

INVERTIA: Guerra entre Israel y Hamás en Gaza, en directo | EEUU prefiere no poner 'etiquetas' ni calificar de invasión la ofensiva israelí en GazaSiga en directo la última hora de la guerra entre Israel y Hamás.

