Fans de 'Friends' dejan flores en el edificio donde vivían los protagonistas para despedirse de Matthew Perry

A los pies de la fachada del edificio neoyorquino donde vivían los protagonistas de la serie Friends este domingo hay flores y cartas en memoria del actor Matthew Perry, uno de los seis protagonistas del programa de televisión, que fue hallado sin vida este sábado en el interior de un jacuzzi en su casa de Los Ángeles.

Leguizamon no duda en elegir su diálogo favorito de Perry en Friends: "Hay una escena en la que él está con Jennifer Aniston (Rachel) y ella le dice que es un estúpido y Chandler responde: 'Estoy seguro de que lo soy, pero por qué'. Y siento que eso me representa".

