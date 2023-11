Familias vulnerables deberán pagar tres meses de comedor escolar de golpe tras el caos del Gobierno de Ayuso con las becas La Comunidad colapsó el sistema de gestión de ayudas al comedor y fue incapaz de resolver la convocatoria; para salir de la situación anunció que concedería la beca a todas las familias, pero muchas se encuentran ahora que el colegio les reclama pagos atrasados de cientos de euros — Ayuso ataja el caos de las becas comedor en Madrid y las concederá a todas las familias que la solicitaronGiro de 180º con los comedores escolares en la Comunidad de Madrid. “Una vez recibida la resolución de beneficiarios de las becas de comedor, informamos a las familias que tenían solicitadas dichas becas que procederemos a pasar los recibos pendientes de octubre, noviembre y diciembre





eldiarioes » / 🏆 1. in ES Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Ayuso entregará la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid a la Princesa de AsturiasLa presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, entregará la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid a Su Alteza Real la Princesa de Asturias, doña Leonor, según ha informado la Comunidad en un comunicado.

Fuente: eldiarioes - 🏆 1. / 96 Leer más »

Iberdrola instala la mayor comunidad solar de España que permitirá a 1.100 familias reducir su facturaEstá ubicada en el próximo parque comercial Nexum Retail Park de Fuenlabrada (Madrid).

Fuente: Invertia - 🏆 13. / 76 Leer más »

El Gobierno de Ayuso sube un 20% sus primeros presupuestos con mayoría absolutaEl Consejo de Gobierno de la Comunidad ha aprobado este martes las nuevas cuentas regionales que según ha explicado la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, suponen una inversión para 2024 de 27.

Fuente: eldiarioes - 🏆 1. / 96 Leer más »

Familias de los 170 españoles atrapados en Gaza lanzan un SOS al Gobierno españolDesde hace una semana están saliendo a diario desde Gaza –por el paso de Rafah hacia Egipto– unas trescientas personas con pasaporte extranjero que estaban atrapadas a causa del bloqueo. Sus nombres son previamente incluidos en las listas de evacuación que negocian Israel, Egipto y terceros países.

Fuente: eldiarioes - 🏆 1. / 96 Leer más »

No has terminado tu compraNo has terminado tu compra. Parece que tuviste problemas para darte de alta como socio/a en elDiario.es. Termina el proceso en solo unos minutos. Te necesitamos más que nunca. Tus datos de pago son erróneos o incompletos. Actualiza tus datos para renovar la cuota y no causar baja como socio/a de elDiario.es. Evitar la “ingeniería social” y los “excesos”: Ayuso lidera el discurso ultra que justifica los recortes en las leyes LGTBI. El PP de Madrid lleva a la práctica las ideas que la ultraderecha defendió en la última campaña y en sus pactos de gobierno, y reforma normas autonómicas para no “confundir” la protección de las personas LGTBI con “alguna ideología” o luchar contra la “imposición de doctrinas”. El colectivo LGTBI clama en la calle contra los recortes de derechos en Madrid: “Esta era la libertad de Ayuso”. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, interviene durante una sesión plenaria, en la Asamblea de Madrid.de la comunidad frente a la que después se convertiría en diputada de Vox, Carla Toscano

Fuente: eldiarioes - 🏆 1. / 96 Leer más »

Ayuso se enfrenta a Vox por las ayudas a hijos de inmigrantes nacidos en Madrid: 'Son tan españoles como Abascal'Nueva sesión de control en la Asamblea de Madrid y nuevo rifirrafe entre la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, con los portavoces de la oposición. Uno de los principales enfrentamientos se ha dado con Vox, que ha acusado a Ayuso de dar las ayudas a la vivienda de la comunidad antes a los 'Mohamed o Mustafás' que a los jóvenes españoles.

Fuente: eldiarioes - 🏆 1. / 96 Leer más »