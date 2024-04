Facebook: el geriátrico de las redes sociales

Facebook es el geriátrico”, sostiene el diario británico The Economist. “Es el cementerio: entras a ver quién se ha muerto”, dice Felipe Romero, socio de la consultora The Cocktail. Su misión actual es equivalente a la de las páginas amarillas de finales del siglo XX: demostrar que existes o que alguna vez has existido.

Fue la primera red social, y juntó a boomers, X y mileniales en una conjunción feliz donde la gente se reencontraba con sus exnovios y compañeros de colegio, había diálogo humano —es decir, uno hablaba y otro contestaba—, y ninguno era una inteligencia artificial. Había risas y lágrimas, broncas y reconciliaciones. Aquello sí era engagement, pero nadie lo sabía: la jerga del marketing aún no lo había contaminado todo. Hacia 2012, irse de Facebook se convirtió en el postureo ético y moral de los mileniales que dejaron de entrar pero no borraron sus cuentas. Así que allí siguen, entre usuarios activos y almas en pena, 3.049 millones de persona

