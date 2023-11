Explosión durante el lanzamiento de Starship

Así puedes ver el lanzamiento de Starship, el cohete más potente construido, despegó de manera segura este sábado por la mañana, pero terminó prematuramente con una explosión y una pérdida de señal. El propulsor Super Heavy y la nave espacial Starship se separaron con éxito después del despegue, mientras la Starship encendía sus motores y se alejaba. Ese proceso terminó destruyendo el propulsor Super Heavy, que estalló en una bola de llamas sobre el golfo de México.

Pero la nave espacial Starship pudo continuar brevemente su viaje. El sistema Starship logró volar mucho más lejos que el primer intento en abril. El cohete y la nave espacial despegaron de la plataforma de lanzamiento a las 8 a.m. ET, y el propulsor Super Heavy encendió sus 33 motore





Exitoso segundo vuelo de prueba de Starship de SpaceXEl segundo vuelo de prueba de Starship ha sido todo un éxito. SpaceX ha logrado la separación y alcanzar la órbita con su megacohete, utilizando un nuevo método llamado 'hot-staging'. El cohete ha amerizado como estaba previsto en el Océano Pacífico, cerca de la isla de Kauai (Hawái).

SpaceX pierde el cohete y nave espacial Starship en el segundo vuelo de pruebaSpaceX pierde el cohete y nave espacial Starship sobre el golfo de México en el segundo vuelo de prueba. IBM suspende sus publicidades en X de Elon Musk luego de que un anuncio suyo apareciera junto a contenido pronazi. El entonces CEO de OpenAI, Sam Altman, participa en un debate titulado 'Trazando el camino a seguir: el futuro de la inteligencia artificial' durante la Cumbre de directores ejecutivos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), el jueves 16 de noviembre de 2023, en San Francisco. (Foto AP /Eric Risberg), se desarrolló el viernes tan abruptamente como fue revelado en público, según uno de los cofundadores de la compañía, quien dijo que también había sido degradado a un puesto menor antes de renunciar

SpaceX obtiene permiso para lanzar el segundo vuelo de prueba de StarshipLa FAA otorga permiso a SpaceX para lanzar el segundo vuelo de prueba de Starship, el cohete más poderoso jamás construido. El lanzamiento está programado para el viernes 17 de noviembre.

