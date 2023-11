Excusa intervencionista en Telefónica

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

EXPANSIONCOM: Excusa intervencionista en TelefónicaA principios de septiembre del presente año conocimos que Saudi Telecom (STC), controlada en un 64% por el fondo soberano de Arabia Saudí, adquirió un 4,9% del capital de Telefónic

EXPANSIONCOM: Sepi estudia entrar en Telefónica para equilibrar la presencia saudíEl hólding empresarial estatal Sepi, controlado por el Ministerio de Hacienda, reveló ayer en un comunicado que está estudiado la posibilidad de tomar una participación en el capit

A3NOTICIAS: El Gobierno se plantea comprar acciones de Telefónica ante la entrada saudíLa SEPI lo ha confirmado ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Para el Ejecutivo telefónica tiene un papel muy importante en las telecomunicaciones y en Defensa.

20M: Australia deja vía libre a la candidatura de Arabia Saudí para el Mundial 2034El país anfitrión del último Mundial femenino no peleará con la candidatura árabe por organizar el Mundial.

SEXTANOTICIAS: Infantino, presidente de la FIFA, confirma que el Mundial 2034 se jugará en Arabia SaudíEn una publicación en sus redes sociales, Gianni Infantino ha afirmado que el Mundial del año 2034 se disputará en Arabia Saudí.

SEXTANOTICIAS: Mundial 2034: Australia se retira y Arabia Saudí se queda como única candidataLa Federación de Fútbol de Australia ha anunciado este martes en un comunicado que no optará a organizar el Mundial 2034.

