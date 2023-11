Estrenos en cines para este miércoles 1 de noviembre

Los estrenos de esta semana se adelantan a este miércoles con motivo del festivo de Todos los Santos y a los cines llega 'Saben aquel', el documental de David Trueba sobre el humorista Eugenio. La cinta de terror y ciencia ficción 'Five Nights al Freddy's', la comedia 'Suegros de alquiler', 'Vidas pasadas' y 'Juniper' estarán también en la cartelera de esta semana.(Fuente: Youtube)

