Estrella Morente y Rafael Riqueni tiran de raíz y talento para rememorar a los pioneros del flamenco

Entre halagos, desfilaban temas de Pastora Pavón, esa 'Niña de los Peines' que se codeó con Falla y Lorca, Pepe Marchena o Dolores Jiménez Alcántara, 'La Niña de Puebla'. Rememoraron a estos intérpretes de café en un escenario austero, de luces cálidas y con apenas una mesa como decorado. La artista vestía un traje de lunares y jugó en contados momentos con un ligero mantón.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MKNEWS_ES: Estrella Galicia se adelanta a la Navidad con este lanzamientoLa marca pondrá a la venta unos 150.000 litros de esta nueva receta, que estará disponible a partir de hoy, en el formato de botella de 33 cl

Fuente: Mknews_es | Leer más ⮕

INFORMATIVOST5: Buscan a Lorena de Rafael Cintas, una joven desaparecida en ArévaloInformativos, programas de televisión como Sálvame, realities como Gran Hermano, series, vídeos, noticias y mucho más en Telecinco.

Fuente: informativost5 | Leer más ⮕

CNNEE: Muere Tyler Christopher, estrella de 'General Hospital', a los 50 añosEl actor Tyler Christopher, recordado por sus papeles en “General Hospital” y “Days of Our Lives”, murió a los 50 años.

Fuente: CNNEE | Leer más ⮕

EXPANSIONCOM: Los peligros de suceder a un CEO estrellaCuando Ted Pick tome las riendas de Morgan Stanley en enero, se enfrentará a un problema que a muchos nuevos consejeros delegados les gustaría tener: cuando a la empresa le ha ido

Fuente: expansioncom | Leer más ⮕

EXPANSIONCOM: Los peligros de suceder a un CEO estrellaCuando Ted Pick tome las riendas de Morgan Stanley en enero, se enfrentará a un problema que a muchos nuevos consejeros delegados les gustaría tener: cuando a la empresa le ha ido

Fuente: expansioncom | Leer más ⮕

ELPAISSEMANAL: Aitana Bonmatí: “Sufro porque siempre quiero más”Impulsada por su ambición y su calidad, la estrella del Barça y la selección es la favorita para el premio que se entrega este lunes en París. No olvida que la insultaban por ser niña y dar patadas a un balón. Hoy es una estrella. Y no quiere perder más tiempo con temas como el ‘caso Rubiales’.

Fuente: elpaissemanal | Leer más ⮕