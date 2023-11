Estos son los mejortes disfraces de los famosos en la noche de Halloween

Pero no es la única, hablando de transformación, Kendall Jenner se ha convertido en la Mujer Maravilla y el cantante Ed Sheeran ha sabido mimetizarse gracias al color de su pelo con su apuesta segura del muñeco diabólico. No sabíamos que Marticia Adams se subía a los escenarios. Bueno, esta si, Adele sorprendió a sus fans convirtiéndose en parte de la familia Adams. Y parece que no es la única que se ha acordado de Tim Burton.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

20M: Antena 3 lidera la audiencia en octubre, con sus informativos copando las emisiones más vistasYa se cumplen 24 meses consecutivos, nada menos que dos años, en los que Antena 3 es líder mes a mes y de forma ininterrumpida. Así ha sido de nuevo este...

Fuente: 20m | Leer más ⮕

INFORMATIVOST5: El ejército de Israel bombardeó a civiles israelíes con tanques y misilesInformativos, programas de televisión como Sálvame, realities como Gran Hermano, series, vídeos, noticias y mucho más en Telecinco.

Fuente: informativost5 | Leer más ⮕

INFORMATIVOST5: Jura de la Constitución de la princesa Leonor, en directo: comienza el acto en el CongresoInformativos, programas de televisión como Sálvame, realities como Gran Hermano, series, vídeos, noticias y mucho más en Telecinco.

Fuente: informativost5 | Leer más ⮕

INFORMATIVOST5: Gritos, banderas y hasta lágrimas: la llegada de Leonor y la familia real al Congreso, en vídeoInformativos, programas de televisión como Sálvame, realities como Gran Hermano, series, vídeos, noticias y mucho más en Telecinco.

Fuente: informativost5 | Leer más ⮕

INFORMATIVOST5: La jura de la Constitución de la princesa Leonor, en imágenesInformativos, programas de televisión como Sálvame, realities como Gran Hermano, series, vídeos, noticias y mucho más en Telecinco.

Fuente: informativost5 | Leer más ⮕

INFORMATIVOST5: Leonor emula a la reina Letizia con su icónico traje de pedida en su jura de la ConstituciónInformativos, programas de televisión como Sálvame, realities como Gran Hermano, series, vídeos, noticias y mucho más en Telecinco.

Fuente: informativost5 | Leer más ⮕