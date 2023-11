Este es el tipo de hipoteca que más se firma en España, superando a la fija y a la variable

La hipoteca mixta es una opción recomendable por la estabilidad que ofrece en el pago de cuotas en los primeros años, lo que permite que el solicitante pueda tener cierta previsibilidad: esto es clave, ya que la mayor parte de los hipotecados son gente joven que necesita planificar sus ingresos por una menor seguridad laboral. Además, es posible negociar el tramo a tipo fijo y el interés fijo suele ser más reducido al inicio que en el caso de las hipotecas fijas.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SEXTANOTICIAS: La ONU confirma que el 70% de víctimas civiles palestinas en Gaza son niños y mujeresLa organización ha señalado que las víctimas mortales han superado los 8.000, entre los cuales hay muchas aún sin identificar. 'Lo he dicho muchas veces y lo diré de nuevo: ningún lugar es seguro en Gaza', ha señalado Philippe Lazzarini.

CINCODIASCOM: El fondo soberano de Singapur compra a Blackstone el 30% de su gestora hotelera HIPGestiona 72 hoteles en España, Grecia, Italia y Portugal y es el mayor propietario en España

CNNEE: Este baño tiene una vista fuera de este mundoEsta es otra de las sorpresas del turismo espacial, se trata de un baño con una vista fuera de este mundo. La empresa Space Perspective diseñó una cápsula presurizada suspendida de un globo de alta tecnología que llevará a los viajeros a unos 30.000 metros al borde del espacio.

20M: Los remakes del cine de terror de los 70, ordenados de más espantoso a mejor: ¿alguno mereció la pena?El terror de los 70 vuelve a estar de moda con la nueva entrega de 'El exorcista'. Repasamos los remakes más destacables surgidos de una década única para el cine de miedo.

CNNEE: La princesa Leonor jura la Constitución de España. Este fue el momento | VideoLeonor de Borbón, princesa de Asturias y heredera de la Corona española, juró la Constitución del país ante las Cortes Generales, reunidas en sesión | Mundo | CNN

20M: Jura de Leonor de la Constitución, en directo | La princesa abre este martes una nueva página en la monarquía en EspañaLa princesa Leonor de Borbón y Ortiz jura este martes la Constitución en el Congreso de los Diputados el día de su 18 cumpleaños, una ceremonia que representa el hito más importante de su trayectoria institucional y pavimenta el camino para que algún día se convierta en reina.

