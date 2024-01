Estancada la investigación por la desaparición de una camarera del buque de investigación oceanográfica García del Cid

La investigación por la desaparición de Mari Carmen Fernández Vázquez, de 43 años, camarera del buque de investigación oceanográfica García del Cid, adscrito al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), dependiente del Ministerio de Ciencia, el 10 de septiembre de 2023, no solo no avanza sino que parece estancada.

Cuatro meses después, aún no se ha localizado el cuerpo de Mari Carmen y el atestado de la Guardia Civil desvela que únicamente han tomado declaración a cuatro de los 16 tripulantes y que aún no se han analizado las cámaras de seguridad. La hipótesis principal de los investigadores es que Mari Carmen, madre de tres hijos, se suicidó, se arrojó al mar a la altura de la costa de Gandía, pero no descartan que la muerte fuera accidental o incluso inducida. No se encontró nota de suicidi





