Español liberado en Irán regresa a casa

Santiago Sánchez Cogedor ya se encuentra en España. Después de más de un año de cautiverio en Irán, el español ha vuelto a casa y se ha reencontrado a mediodía con familiares y amigos en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Entre abrazos de sus múltiples familiares y amigos que esperaban junto a la puerta de llegadas, este joven pronunciaba sus primeras palabras tras más de un año encarcelado en Irán: «No me lo creo, qué duro y qué largo todo».

«No sabemos lo afortunados que somos por haber nacido en España», afirma el joven aventurero, más delgado pero con una sonrisa imborrable. «Llevo quince meses con una posible sentencia a muerte, comiéndome los dedos, pero guardar odio y rencor no es bueno, yo me he dado cuenta de que hay que desaprender muchas cosas. El daño es para mí y no me lo va a quitar nadie, pero voy a utilizarlo para ayudar a los demás«, afirma el joven, que ha pedido tiempo para estar con su familia y con sus amigo





