España nominada en los Globos de Oro

España estará representada en los Globos de Oro. 'La sociedad de la nieve', de J. A. Bayona, logra la nominación a mejor película en habla no inglesa. No hubo suerte, sin embargo, para Pablo Berger y su 'Robot dreams', que aspiraba a colarse entre las candidatas a mejor película de animación.

Más allá del camino español en los Globos de oro, las nominaciones para la gala del próximo 7 de enero dejan a 'Barbie' como la película con más candidaturas, con 9 (tres de ellas en la categoría a mejor canción), seguida de cerca por la cinta de Christopher Nolan 'Oppenheimer', con 8 opciones de levantar el galardón dorado. En la vertiente televisiva, que también reconocen los Globos de oro, 'Succession', 'The Crown' y 'The Last of Us' parten como favoritas. Junto con 'Barbie', la gran sorpresa de la temporada', competirán en la categoría de mejor comedia o musical 'Air', de Ben Affleck; 'American fiction', de Cord Jefferson; 'Los que se quedan', de Alexander Payne; 'May december', de Todd Haynes y 'Pobres critauras', de Yorgos Lanthimo





