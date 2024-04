Escasez de aeronaves podría aumentar el precio de los billetes de avión

Durante el próximo verano, el precio de los billetes de avión podría aumentar considerablemente y el problema no es otro que la falta de aeronaves. Las compañías aéreas quieren aumentar sus flotas, pero las entregas de los aviones están sufriendo retrasos, lo que ha tirado por tierra su plan de expansión. En la actualidad, hay un total de 29.000 aeronaves en todo el mundo y todas las compañías aéreas están a la espera de que se les entreguen 14.800 más.

Una entrega que se está demorando por los problemas a los que se enfrentan las principales productoras, Airbus y Boeing. Ambas empresas están teniendo inconvenientes para finalizar sus trabajos y estos vienen motivados porque la facturación bajó un 11% y hay un retraso en las líneas de montaje. Sobre cómo va a afectar esto al precio de los billetes hemos hablado con Daniel Escogotado, portavoz de SEPLA

Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:



noticias_cuatro / 🏆 49. in ES

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Las razones por las que las mujeres creativas dejan las agencias de publicidadLas razones por las que las mujeres creativas dejan las agencias

Fuente: rtvenoticias - 🏆 7. / 83 Leer más »

Día Mundial del Agua: su uso y las acciones contra su escasez, asignatura pendienteInformativos, programas de televisión como Sálvame, realities como Gran Hermano, series, vídeos, noticias y mucho más en Telecinco.

Fuente: informativost5 - 🏆 3. / 88 Leer más »

Las curiosas (y científicas) diferencias entre las velas tradicionales de cera y las de parafina'Hay métodos de andar por casa para diferenciar la cera de la parafina. La cera y la parafina huelen diferente. La cera huele a compuestos aromáticos complejos que recuerdan al sabor de la miel, mientras que la parafina no huele a nada...'

Fuente: sextaNoticias - 🏆 21. / 68 Leer más »

Las diez tendencias más importantes de las pasarelas: dónde encontrarlas en las tiendasTe desvelamos la ruta FASHION para hacerte con las piezas virales de la temporada

Fuente: HOLAFashion - 🏆 41. / 59 Leer más »

Boeing tiene graves problemas y las posibles soluciones desconciertan a todo el mundoA menudo se dice que la empresa es un duopolio, no un monopolio, porque, técnicamente, compite a escala mundial con su rival europeo Airbus. Pero no es una verdadera competencia. Los principales clientes de Boeing son las compañías aéreas, que no pueden pasarse de repente a Airbus si están disgustadas con Boeing.

Fuente: CNNEE - 🏆 8. / 82 Leer más »

El contable que no ha resistido las turbulencias de BoeingDave Calhoun abandonará el cargo de CEO a finales de año tras no poder resolver los problemas de seguridad del fabricante de aviones

Fuente: CincoDiascom - 🏆 4. / 86 Leer más »