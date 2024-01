¿Es saludable beber agua con gas durante el ejercicio físico?

Mis compañeros de entrenamiento dicen que el agua con gas es más saludable, ¿es cierto?, ¿se pueden aprovechar sus beneficios mientras se realiza ejercicio físico? . Nos llegó hace unos díoas a la redaccíón de SPORT LIFE esta pregunta de Carlota Mino Reparaz, cuya respuesta compartimos aquí.

Qué curioso, el agua con gas se suele beber asociada a momentos de ocio y no durante la práctica deportiva, pero puede ser una alternativa al agua corriente y sin duda una buena opción ante las bebidas carbonatadas azucaradas. Aunque la mejor manera de hidratarse y la más saludable es con agua, siento decirte que no es mejor el agua embotellada, ni la que lleva gas, la recomendación es beber agua del grifo. La diferencia del agua con gas respecto al agua corriente está en el ácido carbónico que contiene, es el que le aporta esas burbujas, cierto sabor amargo, y un olor y sabor que la hace más atractiva al consumo que el agua del grif





sportlife_es » / 🏆 15. in ES Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

¿Es preocupante sentir hormigueo en las manos o que se queden entumecidas?Es posible que más de una vez se nos hayan quedado las manos dormidas o con hormigueo? Sentir esto es algo muy frecuente que, de primeras, no tiene porqué ser algo grave. Todo depende de qué síntomas aparezcan además de este.

Fuente: sportlife_es - 🏆 15. / 73 Leer más »

El valor de apoyar a las víctimas de violencia sexual para facilitar las denuncias: "Mis amigos se volcaron"La expertas recuerdan que las instituciones son responsables de acompañar y no culpabilizar a quienes han sufrido una agresión Visitamos un centro de atención 24 horas: "No podemos obviar si hay precariedad, un proceso migratorio o una discapacidad" a Clara Varela en una fiesta cuando ella tenía 18 años. "A mí me drogaron, y cuando se lo conté a mis amigos, , todos se volcaron a apoyarme". Denunció esa misma noche y el agresor, que tenía 30 cuando sucedieron los hechos, fue condenado un año después., según los datos del último balance de criminalidad, que refleja que hasta el 1 de octubre de este año se han registrado más de 11.350 denuncias por delitos contra la libertad sexual (cerca de 3.700 de ellas con penetración). En conjunto, las agresiones sexuales han aumentado un 12% respecto a 2022, y ya lo hicieron en proporción similar en el año anterior, según el Ministerio del Interior

Fuente: rtvenoticias - 🏆 7. / 83 Leer más »

El país de las maravillas de Gilbert y GeorgeEn una pintoresca calle empedrada del este de Londres, se encuentra una verja de tres metros de altura en hierro forjado verde formando las letras G&G y coronada con el escudo dorado del rey Carlos III de Inglaterra. Un camino bordeado de plantas conduce hasta la antigua fábrica de cerveza construida en ladrillo y reconvertida en galería de arte posmodernista. Es un auténtico jardín del Edén. Este es el país de las maravillas de Gilbert y George. Al igual que su nuevo espacio, el centro Gilbert & George, inaugurado el pasado mes de abril, estos dos artistas siempre han sido un catálogo de contrastes. Tradicionales por fuera, visten impecablemente y nunca se les ve con otra ropa que no sean sus característicos trajes de tweed. Sin embargo, producen un arte contemporáneo llamativamente moderno que abarca la fotografía, el collage y el cine. Gilbert y George se conocieron en la prestigiosa escuela de arte Central Saint Martins en 1967 e inmediatamente se hicieron inseparables, al parecer porque George era la única persona que podía entender el inglés chapurreado de Gilbert.

Fuente: elpaissemanal - 🏆 11. / 80 Leer más »

Predicciones de El Niño Prodigio para el año nuevo chino, Año del Dragón de Madera: Panorama para el 2024El año 2024 trae consigo la energía majestuosa y poderosa del Dragón de Madera en el horóscopo chino. El Dragón es considerado un símbolo de buena fortuna y éxito, y su asociación con el elemento Madera aporta un impulso adicional de crecimiento y expansión. Este año trae consigo una energía emprendedora y audaz, por lo que es un momento propicio para asumir riesgos calculados y perseguir proyectos innovadores. Sin embargo, es importante ser prudentes y tomar decisiones informadas, ya que la energía del Dragón también puede ser impulsiva y arriesgada. Las relaciones personales también se verán influenciadas por la energía de este año. Sin embargo, es esencial mantener un equilibrio y evitar la arrogancia o la imposición de opiniones, ya que la energía del Dragón puede volverse dominante. Para este año del Dragón de Madera, les recomiendo usar colores que simbolicen la prosperidad y atraigan energías positivas, como lo son el verde, el dorado, el rojo y el amarillo.

Fuente: peopleenespanol - 🏆 45. / 53 Leer más »

¿Qué es la titularidad compartida en el campo y la ganadería?Una fórmula para visibilizar a las mujeres rurales. Esta figura jurídica permite, desde 2012, que las mujeres puedan ser cotitulares de las explotaciones agrarias junto a sus parejas. La burocracia, el desconocimiento o una mentalidad reacia han provocado que la norma no tenga el resultado esperado. La titularidad compartida da un trato preferente en las bases de las subvenciones financiadas por la Administración General del Estado.

Fuente: rtve - 🏆 54. / 51 Leer más »

La ley del 'solo sí es sí' y el debate sobre las penas en EspañaOpinión sobre la ley del 'solo sí es sí' y el debate sobre las penas en España

Fuente: sextaNoticias - 🏆 21. / 68 Leer más »