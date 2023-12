¿Es preocupante sentir hormigueo en las manos o que se queden entumecidas? Es posible que más de una vez se nos hayan quedado las manos dormidas o con hormigueo? Sentir esto es algo muy frecuente que, de primeras, no tiene porqué ser algo grave. Todo depende de qué síntomas aparezcan además de este, El adormecimiento de manos, lo más probable es que suceda por las noches debido a que adoptamos malas posturas sin darnos cuenta en las que se comprimen los brazos o las manos.

Lo más habitual es que, una vez que se cambia de posición, esta molestia desaparezca rápidamente. Surge como consecuencia de permanecer en la misma postura durante bastante tiempo. Pero si además de este adormecimiento de las extremidades superiores hay otros síntomas, o simplemente perduran en el tiempo, es necesario consultar con un especialista.compresión del nervio medianoen su trabajo, por ejemplo, el teclado o que manipulan cosas. “Esto predispone a que se produzca esa sensación desagradable de parestesias en la mano, además son las que típicamente te despiertan en la madrugad





