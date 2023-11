¿Es imposible hacer rentable un menú del día?

:

EXPANSIONBOLSA: Generali lanza un compromiso de 250 millones en capital riesgoLa aseguradora Generali ha lanzado este martes su iniciativa de capital riesgo -denominada 'Generali Ventures'- con un compromiso dedicado de 250 millones de euros y con

Fuente: ExpansionBolsa | Leer más ⮕

INVERTIA: Generali lanza una iniciativa de capital riesgo respaldada por 250 millonesEstá enfocada en los sectores insurtech y fintech.

Fuente: Invertia | Leer más ⮕

EXPANSIONCOM: Generali lanza un compromiso de 250 millones en capital riesgoLa aseguradora Generali ha lanzado este martes su iniciativa de capital riesgo -denominada 'Generali Ventures'- con un compromiso dedicado de 250 millones de euros y con

Fuente: expansioncom | Leer más ⮕

INVERTIA: Un 3% de inflación no es el “nuevo normal”, es “lo normal'Hay dos formas de tener perspectiva histórica: leer mucho o hacerse mayor. Si lees mucha historia, aunque no hayas vivido algo, eres consciente de ello. Si lo has vivido, mejor todavía, porque una cosa es que te cuenten las cosas y otra vivirlas.

Fuente: Invertia | Leer más ⮕

ABC_CULTURA: Qué es el Samaín, cuál es su origen y por qué se celebra en GaliciaRepasamos todo lo que debes saber sobre una de las noches más tradicionales de Galicia

Fuente: abc_cultura | Leer más ⮕

ABC_CULTURA: Qué es Halloween, por qué se celebra hoy y cuál es el origen de la fiestaTe contamos qué significa Halloween, cuál es la razón de su celebración en este día y de dónde proviene esta festividad

Fuente: abc_cultura | Leer más ⮕