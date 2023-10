Erik Urano: «El éxito de Íñigo Quintero es como la ingeniería fiscal, legal pero no ético»

Este ha sido un mes de contrastes en la industria musical española, con dos noticias antagónicas. Por un lado, un tal Íñigo Quintero ha debutado arrasando sin que nadie lo esperase hasta el punto de conseguir el número uno global en Spotify. Y por el otro está el heterodoxo rapero vallisoletano Erik Urano , con más de un decenio de carrera a sus espaldas y el respeto de una escena que le ha visto colaborar con C.

A mí por ejemplo, como oyente de música, el algoritmo me ofrece cada vez menos contenidos que me gusten. Es un poco la crítica irónica que hizo en su tema 'Dataísta', cuando dice «los humanos mienten, los números no».Sí, absolutamente. Hemos llegado a un punto en el que lo que dicen las cifras no es más que la realidad que se quiere imponer desde la industria.

