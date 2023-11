ERC afirma que la ley de amnistía pactada con el PSOE abarca 'a todos los represaliados' del 'pr

ERC ha asegurado que ha sido "la estrategia negociadora iniciada los últimos años que ha permitido abordar una ley que es un paso necesario, el punto de partida, para una nueva fase negociadora que tiene que abordar la resolución del conflicto político entre Catalunya y el Estado español".

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

INFORMATIVOST5: PSOE y ERC alcanzan un acuerdo sobre una futura ley de amnistíaInformativos, programas de televisión como Sálvame, realities como Gran Hermano, series, vídeos, noticias y mucho más en Telecinco.

Fuente: informativost5 | Leer más ⮕

A3NOTICIAS: Cuca Gamarra critica el pacto PSOE-ERC: 'La ambición de Sánchez ha engullido sus siglas'Cuca Gamarra ha reprochado a Pedro Sánchez que se haya 'arrodillado ante el independentismo'.

Fuente: A3Noticias | Leer más ⮕

20M: ERC afirma que la amnistía pactada con el PSOE incluye 'a todos los represaliados políticos'ERC ha afirmado este miércoles que la ley de amnistía que ha pactada con el PSOE incluye 'a todos los represaliados políticos' con causas penales, civiles,...

Fuente: 20m | Leer más ⮕

INVERTIA: Sánchez acepta amnistiar delitos de corrupción y terrorismo a cambio de los votos de Junts y ERCEl pacto del PSOE con Junts y ERC incluye borrar los delitos de terrorismo de los CDR y Tsunami Democràtic.

Fuente: Invertia | Leer más ⮕

EXPANSIONBOLSA: Sánchez y Aragonès cierran un acuerdo sobre la ley de amnistía y encarrilan la investiduraSegún han confirmado el PSOE y ERC en un comunicado conjunto, ambos dirigentes ha conversado telefónicamente esta tarde y han "desbloqueado los últimos detalles" de esa f

Fuente: ExpansionBolsa | Leer más ⮕

EXPANSIONBOLSA: Sánchez y Aragonès cierran un acuerdo sobre la ley de amnistía y encarrilan la investiduraSegún han confirmado el PSOE y ERC en un comunicado conjunto, ambos dirigentes ha conversado telefónicamente esta tarde y han "desbloqueado los últimos detalles" de esa f

Fuente: ExpansionBolsa | Leer más ⮕