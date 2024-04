Entrevista exclusiva de José María y Carmen Borrego sobre su separación

‘Así es la vida’ repasaba minuciosamente la entrevista exclusiva que José María, hijo de Carmen Borrego, y la madre de su hijo concedían a la revista Semana donde anunciaban su separación. “Si no hubiese muerto mi abuela, seguiría sin hablarme con mi madre”, asegura José María en la publicación. Una entrevista muy dura contra Carmen Borrego y que los colaboradores no han dudado en comentar.

Además, Makoke desvelaba la conversación que había tenido con Terelu Campos antes de comenzar el programa y anunciaba que no le ha sentado nada bien la entrevista y que está “devastada”. “Terelu me ha mandado un mensaje y me ha autorizado a leerlo. Evidentemente, a mí me parece que esto tiene que ser horrible, empatizo con ella, con cómo se tiene que sentir”, aseguraba la colaboradora de ‘Así es la vida’ antes de leer el mensaje: “Estoy devastada, no podría ni quería levantarme hoy, de hecho, me he levantado a las 13:00 horas, algo inusual en mí, porque no quería leer la entrevist

Las claves de la mala relación entre Carmen Borrego y su hijo, José María Almoguera

La decisión de los médicos de 'Supervivientes' sobre Carmen Borrego: 'Es un cuadro de ansiedad reactiva'

Supervivientes 2024, en pánico ante el dramático salto en helicóptero de Carmen Borrego

Carmen Borrego ya está al límite en 'Supervivientes': 'Yo mañana me voy de aquí'

Supervivientes, al límite con Carmen Borrego: 'Tengo muchísima ansiedad y no puedo ni respirar'

Supervivientes aísla hasta nueva orden a Carmen Borrego: 'Tiene que ser atendida por la psicóloga'

