Entrevista con un pintor

¿Qué libro tiene entre manos? Chevreuse, de Patrick Modiano y, esperando turno, la última entrega de los Diarios de Rafael Chirbes. ¿Qué le hace abandonar la lectura de un libro? Si es una novela, que no me la crea. Si es un ensayo, que dude de su rigor o que mi propia ignorancia me impida seguirlo. Y bajando más a tierra, el cansancio, el sueño. ¿Con qué personaje cultural le gustaría tomar un café? Con los restauradores de las pinturas de Velázquez o Goya del Museo del Prado

. ¿Recuerda el primer libro que leyó? No, seguramente sería uno de Tintín. Todavía conservo una edición para niños de La Iliada publicada por Aguilar que me regalaron mis padres cuando tenía once años. ¿Cómo le gusta leer, cuáles son sus hábitos de lectura? Soy de papel, exceptuando la prensa diaria que consulto en el móvil. Me gusta leer por la noche, en la cama. ¿Qué experiencia cultural cambió su manera de ver el mundo? Una sesión continua en el cine Montija de Bravo Murillo a finales de los sesenta, con Campanadas a medianoche de Orson Welles y El tesoro de Sierra Madre de John Huston. Camino de casa pensaba que contar historias era el oficio más bonito del mundo. ¿Le presentamos como pintor, escritor o cineasta? No me considero escritor y menos cineasta. Habito una cierta esquizofrenia entre la imagen y la palabra y por eso he sido un pintor infiel. Pero soy pintor, vivo de ell

:

INFORMATIVOST5: Entrevista al juez Matías Martínez, quien ha denegado hasta 6 cambios de sexoInformativos, programas de televisión como Sálvame, realities como Gran Hermano, series, vídeos, noticias y mucho más en Telecinco.

Fuente: informativost5 | Leer más »

HOLAFASHION: Entrevista a María G. de Jaime: 'No es fácil estar expuestos, pero sabiendo que no puedes gustar a todo...Hablamos con la 'influencer' sobre moda, amor y sus planes de futuro

Fuente: HOLAFashion | Leer más »

A3NOTICIAS: Así negaba hace tres días María Jesús Montero que se fuese a condonar la deuda a Cataluña'De pronto empiezan a especular (...) las comunidades del Partido Popular se inventan las cuestiones', decía Montero en una entrevista poco antes de conocer el acuerdo de ERC y PSOE.

Fuente: A3Noticias | Leer más »

CNNEE: UNESCO: Los periodistas corren un mayor riesgo durante la cobertura de elecciones | VideoGuilherme Canela Godoi, jefe de sección de Libertad de Expresión y Seguridad de Periodistas de la UNESCO, presentó en entrevista con Carmen Aristegui los | Latinoamérica | CNN

Fuente: CNNEE | Leer más »

A3NOTICIAS: Jude Bellingham: 'Espero ganar cinco Ligas de Campeones, una Eurocopa y quizá un Mundial'El centrocampista del Real Madrid y ganador del Trofeo Kopa repasa los inicios de su carrera, su presente y su futuro en una entrevista en L'Equipe.

Fuente: A3Noticias | Leer más »

CNNEE: Documental sobre exintegrantes de las FARC plantea si vale la pena morir por la paz | VideoEl escritor y cineasta alemán Markus Schröder cuenta en entrevista con Carmen Aristegui quiénes son los dos excomandantes las FARC que protagonizan su más | Latinoamérica | CNN

Fuente: CNNEE | Leer más »