Entrevista con JT Newcomb, Director de Categoría Global en adidas

JT Newcomb, director de Categoría Global en adidas en el Equipo de Running: “Queríamos inspirar a las personas a moverse, inspirarlas a correr” Para conocer el desarrollo de las zapatillas desde “adentro” es clave hablar con quienes son piezas importantes en los equipos de las grandes marcas del mercado de las sneakers. JT Newcomb es el Director de Categoría Global en adidas en el Equipo de Running y conversó con nosotros sobre nuevas tecnologías y la línea Supernova.

JT ha estado en la marca durante casi 12 años y actualmente es clave en la franquicia Supernova, la cual proporciona a los corredores cotidianos zapatillas de running centradas en la comodidad. La invitación de adidas es a que más personas se sumen al running.“La franquicia adidas Supernova se lanzó por primera vez en 1997 y fue diseñada como una zapatilla cómoda para correr que ayuda a los corredores a llegar a la línea de salid





