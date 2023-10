¡Entrevista! Clarisa González:"Fue un reto muy grande tener que comunicarme con las manos y con el gesto"

La actriz mexicana se ganó el corazón de la audiencia en la piel de Regina, una joven con discapacidad auditiva, en la exitosa telenovela(Univision). Hablamos con ella sobre su participación en esta historia y su carrera."No pude tener mejor mamá ficticia. Fuera de escena, Mariana, Sofía Castro y yo también somos una familia de 3"..

Una de las herramientas que tienen los actores para expresarse es la voz, sin embargo, tu personaje tiene una discapacidad auditiva y no puede hablar, ¿qué tan complejo fue para ti como actriz lograr expresar las emociones de Regina sin poder articular una sola palabra? headtopics.com

Fue un reto muy grande tener que comunicarme con las manos y con el gesto. Tenía miedo de que fuera muy exagerado o, al contrario, que fuera muy contenido y no lograra pasar la emoción. Al final contaba con el apoyo y la guía de mi maestra de señas, Leticia Amezcua, y mis 2 directores, Carlos Cock y Nel Acosta, y logramos construir bien a Regina.

Me acuerdo que estaba dormida porque me dolía mucho el estómago y en eso me entra la llamada de la producción. Todo mi cuerpo temblaba de la emoción y se me olvidó por completo mi dolor de estómago. Llamé inmediatamente a mi mamá, yo no podía dejar de llorar.El amor que Regina siente hacia su mamá y su hermana. Ese amor/ unión familiar que tiene Regina para con su familia es como yo Clarisa soy con mi familia. headtopics.com

