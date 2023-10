Enrique Cerezo no se corta: 'El VAR es una castaña pilonga, claro que lo quitaría'

Durante una gala de premios celebrada este jueves, Enrique Cerezo compareció ante los medios y dejó una sorprendente reflexión sobre el videoarbitraje. Implantado en España tras el Mundial de Rusia, en la temporada 18/19, el presidente del Atlético de Madrid lo considera prescindible. Según Cerezo, el mecanismo es una "castaña pilonga" con "tres problemas" que solventaría "quitándolo".

"Dije desde el principio que es una castaña pilonga. Ahora hay tres problemas: el árbitro, el VAR, el VOR, el VIR.... Claro que quitaría el VAR", ha afirmado el presidente del Atleti. La semana pasada salió a la luz la posible existencia de una sala secreta paralela a la VOR, desde donde se controla el VAR. El CTA salió a desmentirlo, pero el exárbitro Estrada Fernández incidió en la veracidad de la sala.

