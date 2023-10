Enfado en Valladolid por los 250 inmigrantes que el Gobierno ha alojado 'con nocturnidad' en un histórico y lujoso balneario

Un total de 250 inmigrantes de origen africano y procedentes de Canarias han sido realojados esta semana por el Gobierno en un lujoso balneario de Valladolid, una decisión que ha desatado la polémica entre las autoridades locales y la Delegación de Gobierno en Castilla y León. El enclave exacto se trata del Hotel Balneario Palacio de las Salinas, un complejo ubicado en el municipio de Medina del Campo.

La llegada de estos inmigrantes a las instalaciones ha supuesto un choque de acusaciones entre el Gobierno y el Ayuntamiento de Medina del Campo. Al parecer, nadie se había puesto en contacto con los miembros del consistorio ni con las fuerzas de seguridad para comunicar el traslado de estas personas. Tal y como recoge El Norte de Castilla, el alcalde de la localidad, Guzmán Gómez, ha declarado que el traslado se ha producido "con nocturnidad".

Leer más:

20m »

Un año del asesinato en Bruselas de Teresa Rodríguez, una enfermera de ValladolidInformativos, programas de televisión como Sálvame, realities como Gran Hermano, series, vídeos, noticias y mucho más en Telecinco. Leer más ⮕

El ejército israelí asegura que ha atacado “más de 250 objetivos” en Gaza en el último díaAdemás de la incursión terrestre en el norte de la Franja de Gaza, el Ejército israelí ha informado también de que “aviones de combate israelíes atacaron más de 250 objetivos” que atribuye a Hamás en el último día. Asegura que se incluyeron “centros de comando operativo, túneles y lanzadores de cohetes ubicados en el corazón de áreas civiles”. Leer más ⮕

Seis terroristas entran en la estación de Sants...en un simulacro sin precedentesMás de 500 personas, entre ellos cuerpos de seguridad, emergencias, trabajadores de la propia instalación y 250 figurantes, han participado en esta prueba en Barcelona. Leer más ⮕

Sanxenxo critica el 'oscurantismo' del Gobierno por la llegada de 350 inmigrantes desde CanariasEl Ayuntamiento critica que 'desconocen' el tiempo que van a estar, su situación sanitaria o si van a realizar algún tipo de actividad o aprendizaje. Leer más ⮕

El destino preferido de los españoles que el Gobierno desaconseja por el conflicto en Oriente PróximoEl Ministerio de Asuntos Exteriores recomienda 'encarecidamente' no viajar o posponer los viajes no esenciales a Líbano, ciertas zonas de Jordania y las no turísticas de Egipto, además de a Israel y Gaza. Leer más ⮕

Siemens Energy negocia con el Gobierno alemán el rescate de Gamesa y se hunde en BolsaLa compañía advierte del impacto de las dificultades de Siemens Gamesa. Leer más ⮕