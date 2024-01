Encuentran un arma simulada en la vivienda de los hermanos fallecidos en Morata de Tajuña

La Guardia Civil ha hallado un arma simulada durante la inspección ocular de la vivienda de la localidad madrileña de Morata de Tajuña en la que este jueves se encontraron los cadáveres con signos de violencia de tres hermanos de unos 70 años. Está previsto que los médicos forenses realicen a lo largo de este viernes las autopsias de los cuerpos, que ya se encuentran en el Instituto de Medicina Legal, para tratar de esclarecer las causas de su fallecimiento.

Según ha informado la Comandancia de Madrid del instituto armado, los agentes de Policía Científica han realizado esta mañana la inspección técnico-ocular de la vivienda, buscando indicios que permitan avanzar en la investigación. Entre sus hallazgos destaca una pistola de fogueo, cuyo origen se está investigando. Los cuerpos de los tres fallecidos, Pepe, Amelia y Ángeles, fueron encontrados quemados, apilados y con restos de sangre sobre las 11.30 horas de este jueves por los efectivos de Policía Judicial de Arganda del Rey de la Guardia Civil, han informado a Efe fuentes próximas a la investigación





