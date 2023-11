En el caso de Israel y Gaza, 'la violencia solamente nos traerá más violencia', dice experto | Video

En el caso de Israel y Gaza, "la violencia solamente nos traerá más violencia", dice expertoJacobo Dayán, profesor de la Universidad Iberoamericana y especialista en derecho penal internacional, señaló que el diálogo y una intervención diplomática liderada por el Consejo de Seguridad de la ONU son las dos mejores opciones para poner fin a la guerra entre Israel y Hamas. El experto en justicia transicional y derechos humanos puntualizó que"la violencia solamente nos traerá más violencia", lo que a su juicio, hará más difícil que regrese la paz a Medio Oriente.

