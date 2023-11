En contra del otoño

Justicia por Víctor Jara, 50 años después de su asesinato: siete exmilitares chilenos irán a la cárcel Cuando está a punto de cumplirse medio siglo de su muerte, siete responsables del secuestro, tortura y posterior asesinato del cantautor ingresarán por fin en la cárcel tras un fallo del Tribunal Supremo de Chile. Se han mantenido en libertad hasta ahora y actualmente tienen entre 73 y 86 años.Nos subimos al carro de las frases motivacionales y los libros de autoayuda para guiarle, a nuestro estilo, en el camino de una existencia más significativa y plena.

La leyenda del Oscar de Orson Welles por ‘Ciudadano Kane’: pérdidas, reemplazos, reapariciones, demandas y ahora una subasta inexplicable Orson Welles se llevó un único Oscar por una de las películas más legendarias de la historia del cine, el de mejor guion, y la estatuilla ha pasado por un periplo digno de un libreto de Hollywood, con un giro inesperado en las últimas semanas.

INVERTIA: Por qué Leonor (al igual que muchos jóvenes) no tiene el carné de conducir a los 18 añosEl número de conductores que obtiene el permiso B entre los 18 y los 20 años desciende alrededor del 10% en la última década. Coches nuevos: precios y ofertas | Coches híbridos | Coches eléctricos

BBCMUNDO: Cómo conseguí amamantar a mi hijo sin haber estado embarazadaEstudios revelan que la leche materna inducida posee igual calidad nutricional. Incluso, en el caso de mujeres trans y hombres no binarios

ABC_TECNOLOGIA: Llega a los clientes de Digi la eSIM: cómo activarla gratis y qué móviles son compatiblesEsta SIM virtual funciona exactamente igual que su contraparte física. Sin embargo, existen varias ventajas clave en el uso de esta tecnología

ELDIARIOES: No, Los Javis no van retomar 'Paquita Salas', pero sí aclaran con qué dos proyectos les gustaría seguir su historiaEl futuro de Javier Calvo y Javier Ambrossi, popularmente conocidos como Los Javis, sigue igual de abarrotado que su presente. Con La Mesías recién estrenada en Movistar Plus+, y con Mask Singer 4 en producción, la pareja también afronta la conducción de la próxima ceremonia de los Premios Goya junto a Ana Belén.

RTVENOTICIAS: Leonor vs. Felipe VI: así fue cada jura de la ConstituciónLa jura de la Constitución del príncipe Felipe, en 1986, fue retransmitida por RTVE, al igual que lo ha sido la de su hija, la princesa Leonor. En enero del 86 la programación matinal era novedosa en las pantallas españolas, donde sólo se podía ver la televisión pública y las autonómicas de Cataluña, Euskadi y Galicia.

CNNEE: El desencanto de los estadounidenses por el 'candy corn', en 2 gráficosLos estadounidenses adoran los dulces de Halloween. Las ventas de dulces de Halloween crecieron un 14% entre 2021 y 2022 y este año va camino de ser igual. Pero hay uno que ha perdido el cariño de los consumidores: el candy corn.

