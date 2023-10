Emprendiendo para transformar la educación en línea

Hoy nos adentramos en el mundo del emprendimiento con una entrevista a Ricardo Vea Orte, CEO y fundador de Smowltech. Un innovador software de supervisión, SMOWL, que surgió en 2012 como respuesta a la creciente necesidad de garantizar la integridad académica en las evaluaciones en línea.

Durante mi carrera profesional, he trabajado en el ámbito de la formación y la tecnología, y siempre he estado comprometido con la mejora de la calidad de la educación. También me inspiraron las experiencias como la de un estudiante de intercambio que tenía que viajar de un país a otro sólo para realizar los exámenes, lo que le suponía un gran perjuicio tanto económico como de tiempo empleado.

Creo firmemente que SMOWL puede ayudar a eliminar estas barreras. Con nuestro software, los estudiantes pueden realizar sus exámenes en cualquier lugar del mundo, sin necesidad de desplazarse, lo que les supone ahorro de tiempo y dinero. headtopics.com

Creo que, poco a poco, estamos logrando estos objetivos con SMOWL. Y la prueba es que, cada vez, más instituciones están eligiendo nuestro software como solución de proctoring segura, fiable y eficiente. También hay que decir que SMOWL es una solución accesible y asequible para todos.

- Interfaz Intuitiva y Personalizable: Nuestra plataforma es fácil de usar y se adapta a necesidades específicas. Estamos también comprometidos en mejorar la accesibilidad a la educación, permitiendo que personas que trabajan, cuidan a otros o tienen problemas de movilidad puedan acceder a oportunidades de formación y empleo. headtopics.com

- Casi 2 millones de exámenes han sido completados de manera virtual, con el ahorro en papel que ello conlleva.

