Elon Musk afirma que compró Twitter para salvarnos de la “extinción humana”

El dato se derivaría de las unidades de acciones restringidas otorgadas a los empleados. Estas unidades permiten a los trabajadores comprar acciones de la empresa a un precio predeterminado en el futuro. Y gracias a ello se tiene la nueva estimación de su valor:Bajo este panorama es imposible no cuestionar a Elon en cualquier oportunidad sobre lo que está sucediendo, pero parece que el millonario ha decidido tomar el asunto con filosofía.

donde el magnate terminó fumando hierba mientras divagaba sobre distintos temas bajo el efecto de las drogas. El calibre de las declaraciones dadas en esta nueva conversación parecen tener la misma vibra:“Esa filosofía estaba siendo transmitida a la Tierra... una filosofía que normalmente sería bastante específica y geográficamente limitada, de modo que el área de lluvia radiactiva sería limitada.

El resultado de ese virus mental es muy claro si caminas por las calles del centro de San Francisco... es el fin de la civilización.” Musk admitió que la mayoría de las personas con el denominado ‘virus mental’ no caen consciente ni implícitamente en este tipo de conductas, pero a final de cuentas por ese fenómeno sintió la necesidad de comprar Twitter.

“No estoy a favor de la extinción humana”, le comentó a Rogan. Bajo la idea de que Twitter en cierto modo era una “arma de tecnología de la información”. Así que la próxima vez que veamos el estado actual de Twitter tal vez... ¿deberíamos pensar que es por el bien de la humanidad?

