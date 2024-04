Elma Saiz, ministra de Seguridad Social: "Hoy es un día histórico, se han superado los 21 millones de afiliados"

📆 02/04/2024 22:51:00

📰 rtvenoticias ⏱ Reading Time:

7 sec. here

11 min. at publisher

📊 Qulity Score:

News: 37%

Publisher: 83%

Política Noticias

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha calificado este martes de "éxito colectivo" que la afiliación a la Seguridad Social, en valores desestacionalizados, superara en marzo los 21 millones de cotizantes por primera vez en la historia. Elma Saiz ha explicado que la legislatura pivotará en "tres valores fundamentales" como son la "convivencia, derechos y empleo" porque "sin convivencia no hay empleo y sin empleo no hay derechos". "Es una pena que el PP no sea capaz de reconocer ese éxito", ha subrayado en una entrevista en La Noche en 24 horas.

Elma Saiz, Ministra, Seguridad Social, Afiliados, Éxito, Convivencia, Derechos, Empleo, PP