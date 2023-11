Elfriede Jelinek y su batalla con la sociedad austriaca

Elfriede Jelinek, ganadora del Nobel de Literatura de 2004, se las tiene tiesas con sus compatriotas, sobre todo con los de querencias conservadoras y biempensantes. En la prensa austriaca se le han dedicado epítetos significativos del rechazo que despierta. Pornográfica, por ejemplo

. O degenerada, que irremisiblemente remite a la fetua promulgada por el nazismo contra el arte que rompía los moldes clásicos, desde los pentagramas dodecafónicos de Schönberg al expresionismo pictórico de Georg Grosz. La batalla de esta escritora prolonga la de otro colega austriaco, Thomas Bernhard, con quien comparte el desdén hacia una sociedad que los señala como especímenes díscolos a los que hay que arrinconar. En esa tradición se inscribe su dramaturgia, apenas trabajada en España, por lo que la versión de El viaje de invierno que escenificará Magda Puyo a partir del 2 de noviembre en La Abadía es un reclamo de interés en la cartelera madrileña, después de que ya se viera en la barcelonesa (Sala Beckett). La pieza está inspirada en el Viaje de invierno de Franz Schubert, partitura que acabaría siendo el testamento del compositor vienés, fallecido tan prematuramente: tenía solo 31 años. De la enorme sensibilidad de Jelinek por la música da cuenta la oscarizada cinta La pianista, alumbrada por Michael Haneke sobre las bases de la novela homónima de Jelinek. Ella misma toca el pian

:

