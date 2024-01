Elecciones al Parlamento Europeo amenazan con un giro a la derecha

Las elecciones al Parlamento Europeo, que se celebran entre el 6 y el 9 de junio, consolidarán un 'giro brusco a la derecha'. Por primera vez, las fuerzas populistas y euroescépticas podrían tener capacidad de bloqueo. Y todo ello amenaza con poner en peligro la agenda climática, la política exterior o el apoyo a Ucrania.En el caso español, se convertirán en un plebiscito sobre el acuerdo de gobierno pactado entre el PSOE y Junts.

Son las conclusiones del estudio A Sharp Right Turn: A Forecast for the 2024 European Parliament Elections, difundido por el Consejo Europeo de Relaciones Exteriores (ECFR, por sus siglas en inglés).Los comicios europeos dejarán un aumento de las fuerzas antieuropeas y populistas y un debilitamiento de los partidos tradicionales, según una de las primeras encuestas de proyección de voto. A lo largo de los últimos meses y años, desde Finlandia hasta Italia, las fuerzas ultras han consolidado su buen momento de forma.En la locomotora germana, Alternativa para Alemania (AfD) se proyecta como la segunda fuerza en intención de vot





