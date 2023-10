El whisky The Macallan agita las bodegas de Jerez con dos adquisiciones

El whisky The Macallan agita las bodegas de Jerez con dos adquisicionesLa estrecha relación de los británicos con Jerez vive un nuevo capítulo ante la ofensiva lanzada por el grupo Edrington, productor del whisky The Macallan entre otras bebidas espir Leer más ⮕

Mundial de SBK: Bautista, a dos puntos de repetir título en JerezTodo listo en el Circuito Ángel Nieto de Jerez (Cádiz) para el desenlace del Mundial de Superbike. La afición española está a dos puntos de ver a uno de los suyos proclamarse campeón. Álvaro Bautista (Ducati) quiere el bicampeonato y lo tiene en su mano frente al turco Toprak Razgatlioglu (Yamaha). Leer más ⮕

La gallega Velca agita (y de qué manera) el segmento eléctrico con su nueva OneEl equipo que lidera el gallego Emilio Froján, CEO y cofundador de Velca, está empeñado, no solo ya a sobrevivir en un mercado eléctrico que no termina de coger una adecuada veloc Leer más ⮕

La gallega Velca agita el segmento eléctrico con su nueva OneEl equipo que lidera el gallego Emilio Froján, CEO y cofundador de Velca, está empeñado, no solo ya a sobrevivir en un mercado eléctrico que no termina de coger una adecuada veloc Leer más ⮕

El whisky The Macallan agita las bodegas de Jerez con dos adquisicionesLa estrecha relación de los británicos con Jerez vive un nuevo capítulo ante la ofensiva lanzada por el grupo Edrington, productor del whisky The Macallan entre otras bebidas espir Leer más ⮕

La gallega Velca agita (y de qué manera) el segmento eléctrico con su nueva OneEl equipo que lidera el gallego Emilio Froján, CEO y cofundador de Velca, está empeñado, no solo ya a sobrevivir en un mercado eléctrico que no termina de coger una adecuada veloc Leer más ⮕