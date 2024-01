El Unión Berlín, el último resquicio de romanticismo en el fútbol de élite

Si alguien me hubiera dicho que íbamos a enfrentarnos al Real Madrid me habría vuelto loco. Hemos disfrutado de un viaje maravilloso, así que no existen motivos para estar tristes”. El que habla es Christian Arbeit, director general de comunicación del Unión Berlín.

Un club que fue el máximo enemigo del equipo de la Stasi (la policía secreta de la antigua RDA), cuyo estadio fue reformado por sus hinchas y que hoy supone el último resquicio de romanticismo en un negocio sacudido por los petrodólares. Es un gélido jueves de noviembre en el estadio An der Alten Försterei, en Köpenick, un distrito de clase obrera del sureste de la capital alemana. Arbeit (Berlín, 1974) suele llegar en bicicleta. “Vivo a 10 minutos y por el camino todo el mundo me comenta algo del último partido”, asegura, orgulloso de un sentimiento de comunidad que hace del Unión una segunda familia para sus fans. Si en 2006 tenía poco más de 5.000 socios, los últimos datos hablan de 62.722. Si en 2004 su presupuesto rozaba los cinco millones de euros, esta temporada son 19





