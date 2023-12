El Teatro Real apuesta fuerte con su propuesta para estas navidades programando hasta 22 funciones de un Rigoletto que no dejará indiferente a nadie, no apto para tradicionalistas, algo que se puso de manifiesto el pasado sábado 4 al terminar la función de estreno y salir a saludar el equipo escénico: hacía mucho tiempo que uno no escuchaba unos abucheos tan sonoros que corrían en paralelo a una fuerte ovación. Nada que objetar.

Un teatro de ópera debe mantener viva la llama de la sorpresa, de la actualidad e incluso de la indignación. Pasó en Venecia durante el estreno de este título en marzo de 1851 en La Fenice y ha vuelto a suceder en Madrid con la dirección escénica de Miguel del Arco (1965). El director madrileño, uno de los mayores talentos teatrales de España, -al que ya no podemos definir como 'enfant terrible' sino únicamente 'terrible'- se enfrenta a su primer título operístico situando a su Rigoletto bajo el punto de vista de la violencia de genero contra las mujere





