El sector funerario, un negocio que engloba a más de 12.000 personas en España

Profesionales como Juan José, que lleva casi 40 años trabajando como enterrador en el cementerio de La Almudena de Madrid. Para él es uno de los oficios más nobles y respetuosos, pero también uno de los más duros. En esos momentos es clave el apoyo a las familias. Lorena trabaja en un crematorio y ofrece esa ayuda a personas que acaban de perder a un ser querido. Un puesto que, dice, requiere fortaleza mental y del que aprende día a día.

