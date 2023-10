El sector del motor, el peor de la semana con una caída del 4,25%

La avalancha de resultados empresariales ya está teniendo su impacto en los mercados. Esta se recordará como una semana horribilis para el sector del motor, el peor del Stoxx 600 con una caída del 4,25%, y que está camino de pulverizar las ganancias del año. De hecho, a día de hoy cotiza a niveles de enero de 2023 y encadena ya dos semanas de recortes (-8,57%).

El gigante asiático abre un doble frente para los fabricantes. Si por un lado temen que se estreche su cuota de mercado en el eléctrico ante la aluvión de coches chinos al mercado europeo, por otra miran con preocupación a la desaceleración de la economía del dragón rojo.

Leer más:

CincoDiascom »

Más del 25 % de las viviendas de Gaza destruidas total o parcialmenteEl Ministerio de Vivienda palestino ha informado hoy de que unas 200.000 viviendas han sido dañadas o destruidas en Gaza, desde el comienzo de la campaña de bombardeos israelíes sobre la Franja el pasado día 7. Leer más ⮕

Super Once de la ONCE: comprobar resultados y premios del sorteo del miércoles 25 de octubreEl Super Once se celebra todos los días. De hecho, varias veces. Consulta aquí los números premiados en cada uno de los tres sorteos diarios del Super Once del miércoles 25 de octubre de 2023. Leer más ⮕

Comprobar resultados del Triplex del miércoles 25 de octubre de 2023El Triplex es uno de los sorteos de la ONCE que se celebran todos los días, varias veces al día. Aquí puedes comprobar los resultados y números premiados en los tres sorteos del Triplex del miércoles 25 de octubre de 2023. Leer más ⮕

ONCE: comprobar resultados del sorteo del Cupón diario de hoy, miércoles 25 de octubre de 2023El sorteo del Cupón Diario de la ONCE del miércoles 25 de octubre se celebrará en torno a las 21:30 horas. El número agraciado será premiado con 35.000 euros. El sorteo diario... Leer más ⮕

ONCE: Comprobar Cupón Diario y Super Once, resultado de hoy miércoles 25 de octubre de 2023Comprueba los resultados de los sorteos de la ONCE del Cupón Diario y Super Once de hoy, miércoles 25 de octubre de 2023. Leer más ⮕

Comprobar Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy miércoles 25 de octubre de 2023Comprueba el resultado del sorteo de la Bonoloto de hoy, miércoles 25 de octubre de 2023 con el que podrás ganar un bote de 1.300.000 euros. Leer más ⮕