El secretario de estado de Estados Unidos, Antony Blinken, disfraza a sus hijos de Ucrania y Zelenski

El evento "Hallo-READ!", celebrado el lunes 30 de octubre, contó con obsequios de libros y lecturas de cuentos por parte de la primera dama, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, el secretario de Educación, Miguel Cardona, y escritores. La organizadora del evento apareció luciendo orejas felinas, cola y nariz negra. Confesó que iba disfrazada de su gato, Willow, según recoge Reuters.

