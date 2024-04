El secretario de Estado de Empleo afirma que una determinación del CEDS sobre el coste del despido en España requeriría una reforma

El secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, ha avanzado este martes que si el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) determina que el coste del despido en España es bajo, 'haría imprescindible una reforma para cumplir'. Esto no chocaría con los planes del Ministerio de Trabajo, ya que su titular, Yolanda Díaz, ha manifestado en 'múltiples ocasiones' que el despido en España incumple la Carta Social Europea. Pérez Rey ha informado de que el Ministerio ya ha recibido la notificación del CEDS. Sin embargo, su contenido se desconoce, aunque todo indica que es favorable a la demanda presentada por UGT en marzo de 2022. 'Esa resolución del CEDS no es pública. No puede hacerse pública hasta que el Comité de Ministros del Consejo de Europa emita su resolución, algo que se espera entre junio y julio. No puedo pronunciarme sobre el sentido de esa resolución', se ha excusado el secretario de Estado

