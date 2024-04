El riesgo de la inteligencia artificial para la humanidad

La inteligencia artificial llegó a nuestras vidas con el lanzamiento de ChatGPT a finales de 2022 y, desde entonces, dicha tecnología está presente en nuestro día a día para automatizar tareas, crear imágenes desde cero, escribir textos, hacer búsquedas, imitar voces o responder a consultas médicas, entre otras capacidades.

Además, insta a los usuarios a cambiar el punto de vista que tienen sobre esta tecnología: "No lo veas como un cerebro en una caja, sino como una civilización extraterrestre que piensa mil veces más rápido que nosotros"- No obstante, para poner fin a los avances de la IA, Yudkowsky aconseja "cerrar las granjas de ordenadores donde se cultivan y entrenan las inteligencias artificiales", añade el diario The Guardian.

