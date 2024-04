Todo estaba listo hace un mes y medio para el regreso triunfal de Jennifer Lopez. La cantante presentaba su primer disco en 10 años, This is me… Now, secuela de uno de sus mayores éxitos, acompañado de un documental y una película a mayor gloria del tema central de los tres productos: su historia de amor con Ben Affleck. Todo, como una antesala de una maxigira, la primera en cinco años, y de otros dos discos de cara al futuro próximo.

Una jugada no exenta de riesgos (el primero, que JLo ha pagado de su bolsillo disco, documental y peli; unos 20 millones de dólares en total cargados a Nuyorican, la productora para todo que puso en marcha en 2001 y con la que le había ido muy bien en sus recientes tratos con Netflix) para una diva que nunca le tuvo miedo a jugársela. El primer aviso llegó poco después del lanzamiento de This is me… Now. En un par de entrevistas, Jennifer Lopez avisaba de que quizás este fuese su último disco, pese a la trilogía anunciada meses ante

Ben Affleck y Jennifer Lopez, ¿la pareja más gafe del star system?Un disco desaparecido de las listas de éxitos; unas canciones que no suenan en Spotify; una gira que no agota entradas y de la que ya se han caído siete fechas. Jennifer Lopez se ha gastado 20 millones de dólares en contarle al mundo su amor a Ben Affleck, pero de momento no está funcionando.

