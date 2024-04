El regreso de Mónica Oltra y su liberación judicial

📆 04/04/2024 5:48:00

📰 eldiarioes ⏱ Reading Time:

10 sec. here

7 min. at publisher

📊 Qulity Score:

News: 24%

Publisher: 96%

Política Noticias

Mónica Oltra ha conseguido liberarse de la madeja judicial en la que había quedado atrapada. No has terminado tu compra Parece que tuviste problemas para darte de alta como socio/a en elDiario.es. Termina el proceso en solo unos minutos. Te necesitamos más que nunca.Tus datos de pago son erróneos o incompletos. Actualiza tus datos para renovar la cuota y no causar baja como socio/a de elDiario.es El regreso de la líder de Compromís puede abrir un nuevo capítulo en la política valenciana, pero es ella quien debe decidirlo y somos nosotros quienes le debemos respeto.

Mónica Oltra, Compromís, Política Valenciana, Líder, Liberación Judicial