El pueblo histórico repleto de pasadizos, grutas e iglesias talladas en roca volcánica

En el interior de las iglesias se pueden apreciar esculturas de "sacerdotes tradicionales blandiendo crucifijos que parecen flotar entre las sombras como las nubes de incienso y el aroma de las velas de cera de abeja", según afirma en el libro '101 maravillas del mundo' de Lonely Planet. Todas las iglesias tienen un estilo y un tamaño diferente, que las hace únicas. Un ejemplo es la conocida Bet Medhane Alem, rodeada de 34 columnas altas.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.