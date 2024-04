El PSOE responsabiliza al PP y a Feijóo de las agresiones a sus sedes

'Eres para siempre responsable de lo que has domesticado'. Es una frase del libro El Principito. La ha usado este lunes la portavoz del PSOE , Esther Peña, para ejemplificar la responsabilidad del PP y de Alberto Núñez Feijóo en las agresiones y acosos a las sedes socialistas desde hace meses.

En ellas participaban, como informó este medio, organizaciones neofascistas, falangistas o vinculadas a Vox. Incluso en Nochevieja tuvo lugar una concentración cerca de Ferraz en la que se apaleó un muñeco que representaba a Sánchez. El PSOE llevó el asunto a la justicia por un posible delito de odio pero el caso se archivó en febrero.

