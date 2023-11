El psicólogo Javier Urra explica cómo ayudar a los niños a superar la muerte de un ser querido: entre los 7 y

"No es tanto lo que se dice, sino la autenticidad con la que se comunica la verdad. Un día nuestros abuelos morirán, un día moriremos nosotros y un día morirán ellos. Pero lo importante es cómo hemos llenado de significado la vida", añade.

:

ABC_CULTURA: El drástico giro en la vida de Jorge Javier VázquezEl presentador de televisión se encuentra apartado de la vida pública desde la cancelación de sus dos programas, 'Sálvame' primero y 'Cuentos chinos' después

Fuente: abc_cultura | Leer más ⮕

SEXTANOTICIAS: Javier Calvo y Javier Ambrossi tienen planes para una temporada 4 de 'Paquita Salas' y un spin-off deA punto de estrenar 'Vestidas de azul' y triunfando con 'La Mesías', Javier Calvo y Javier Ambrossi han participado en el podcast 'La pija y la quinqui' y han dado la exclusiva que el público estaba esperando.

Fuente: sextaNoticias | Leer más ⮕

ELDIARIOES: No, Los Javis no van retomar 'Paquita Salas', pero sí aclaran con qué dos proyectos les gustaría seguir su historiaEl futuro de Javier Calvo y Javier Ambrossi, popularmente conocidos como Los Javis, sigue igual de abarrotado que su presente. Con La Mesías recién estrenada en Movistar Plus+, y con Mask Singer 4 en producción, la pareja también afronta la conducción de la próxima ceremonia de los Premios Goya junto a Ana Belén.

Fuente: eldiarioes | Leer más ⮕

A3NOTICIAS: El periodista Javier Caraballo, sobre la jura de Leonor: 'Los representantes que no acuden se están hacieHasta 6 grupos políticos no estarán en la jura de la Constitución de la princesa Leonor en el Congreso de los Diputados con motivo de su 18º cumpleaños.

Fuente: A3Noticias | Leer más ⮕

20M: Jorge Javier Vázquez revela a qué se dedica ahora que no trabaja y su motivo 'para seguir viviendo'El presentador cultiva cuerpo y mente y ve a su cantante favorita en Dúos increíbles, Paloma San Basilio.

Fuente: 20m | Leer más ⮕

ABC_TECNOLOGIA: Llega a los clientes de Digi la eSIM: cómo activarla gratis y qué móviles son compatiblesEsta SIM virtual funciona exactamente igual que su contraparte física. Sin embargo, existen varias ventajas clave en el uso de esta tecnología

Fuente: abc_tecnologia | Leer más ⮕